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Публикации за 03.02.17

В Москве пенсионерку насмерть загрызли собаки / Задержан охранник, который выпустил их из вольера

В Москве пенсионерку насмерть загрызли собаки Задержан охранник, который выпустил их из вольера

В Москве задержан сотрудник частного охранного предприятия, из-за которого собаки загрызли насмерть пожилую женщину. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, мужчина не убедился, что на подконтрольной ему территории нет посторонних лиц, и выпустил собак из вольера.

По данным ведомства, ЧП произошло накануне на территории одного из государственных учреждений на улице Казакова. Тело женщины 1937 года рождения было обнаружено с множественными рваными ранами, характерными при нападении животных.

Как уточнили в СКР, сотрудники ЧОПа использовали четырех собак для охраны территории предприятия.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

Москва, Мария Вяткина

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