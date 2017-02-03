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Публикации за 03.02.17

В Москве более 700 человек разыскивают девушку, пропавшую полторы недели назад
Пропавшая Наталья Мамелад. Фото СКР

В Москве более 700 человек разыскивают девушку, пропавшую полторы недели назад

В Москве организованы масштабные поисковые мероприятия по факту бесследного исчезновения Натальи Меламед. Как сообщила пресс-служба столичного главка СКР, также возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.105 («Убийство»).

По данным ведомства, девушка 1993 года рождения исчезла больше недели назад. 24 января она вышла из своей квартиры на Митинской улице без объяснения причин. В правоохранительные органы обратился отец пропавшей.

В настоящий момент организованы полномасштабные поисковые мероприятия с привлечением правоохранительных органов, спасательных служб и волонтеров – всего более семисот человек.

Как уточняют следователи, незадолго до исчезновения, девушка могла находиться на территории Красногорского лесопарка.

Пропавшая девушка худощавого телосложения, рост 167, волосы темные, глаза серо-зеленые. Была одета в черный полушубок с капюшоном, джинсы и высокие сапоги.

При наличии информации о местонахождении Натальи Меламед СКР просит позвонить по телефонам: 02 – в полицию или 8 (495) 690-44-51 – дежурную службу ГСУ СК России по городу Москве.

Москва, Мария Вяткина

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