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Публикации за 03.02.17

Стрельба на автостоянке в Москве: один человек госпитализирован

Стрельба на автостоянке в Москве: один человек госпитализирован

На юго-востоке Москвы двое мужчин устроили драку на автостоянке, которая закончилась стрельбой. Как сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, один из участников конфликта в результате был госпитализирован.

По данным ведомства, ЧП произошло накануне около 19:30 на улице Головачева 24. Первоначально, конфликт между 43-летним и 52-летним мужчинами ограничился словесной перепалкой, однако затем он перешел в драку. В результате один из них выстрелил в своего оппонента из травматического пистолета МР-80Т, передает РИА «Новости».

Пострадавший был госпитализирован в больницу.

По данному факту проводится проверка.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 03.02.17

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