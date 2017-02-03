Стрельба на автостоянке в Москве: один человек госпитализирован

На юго-востоке Москвы двое мужчин устроили драку на автостоянке, которая закончилась стрельбой. Как сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, один из участников конфликта в результате был госпитализирован.
По данным ведомства, ЧП произошло накануне около 19:30 на улице Головачева 24. Первоначально, конфликт между 43-летним и 52-летним мужчинами ограничился словесной перепалкой, однако затем он перешел в драку. В результате один из них выстрелил в своего оппонента из травматического пистолета МР-80Т, передает РИА «Новости».
Пострадавший был госпитализирован в больницу.
По данному факту проводится проверка.
Москва, Мария Вяткина
Москва. Другие новости 03.02.17
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