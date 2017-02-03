NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 03.02.17

Дошло до суда скандальное дело о растрате 282 млн рублей главы учрежденной департаментом имущества Москвы фирмы

Дошло до суда скандальное дело о растрате 282 млн рублей главы учрежденной департаментом имущества Москвы фирмы

Генеральная прокуратура РФ направила в Дорогомиловский суд уголовное дело против руководителя фирмы, учреждённой департаментом имущества Москвы и трех его подельников. Как сообщила пресс-служба ведомства, фигурантов дела обвиняют в хищении 282 млн рублей.

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гендиректора ОАО «ОЭК-Финанс» Андрея Байбарова и его подчиненных – Ольги Ковалевой и Екатерины Голышевой, а также гендиректора ЗАО «ОФСК» Татьяны Гурщенковой, утвердил заместитель генпрокурора Виктор Гринь.

По версии следствия, Байбаров, находясь на посту гендиректора ОАО «ОЭК-Финанс», учредителем которого является департамент городского имущества Москвы, организовал группу, в которую входили Ковалева, Голышева и Гурщенкова. С их помощью он заключил от имени ОАО «ОЭК-Финанс» фиктивные договоры с подконтрольной ему ЗАО «ОФСК» на общую сумму 282 млн рублей. После чего соучастники совершили растрату этих денег.

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по ч. 3, 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»), ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ («Пособничество в присвоении или растрате») и ч. 1 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»).

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 03.02.17

Стрельба на автостоянке в Москве: один человек госпитализирован. / Миф о крейсере «Аврора»: 100 лет эволюции. / Детей-безбилетников запретят высаживать из общественного транспорта.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

/

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
MediaMetrics
Новости Мира
Flag Counter