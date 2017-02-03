Дошло до суда скандальное дело о растрате 282 млн рублей главы учрежденной департаментом имущества Москвы фирмы

Публикации за 03.02.17

Генеральная прокуратура РФ направила в Дорогомиловский суд уголовное дело против руководителя фирмы, учреждённой департаментом имущества Москвы и трех его подельников. Как сообщила пресс-служба ведомства, фигурантов дела обвиняют в хищении 282 млн рублей.

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гендиректора ОАО «ОЭК-Финанс» Андрея Байбарова и его подчиненных – Ольги Ковалевой и Екатерины Голышевой, а также гендиректора ЗАО «ОФСК» Татьяны Гурщенковой, утвердил заместитель генпрокурора Виктор Гринь.

По версии следствия, Байбаров, находясь на посту гендиректора ОАО «ОЭК-Финанс», учредителем которого является департамент городского имущества Москвы, организовал группу, в которую входили Ковалева, Голышева и Гурщенкова. С их помощью он заключил от имени ОАО «ОЭК-Финанс» фиктивные договоры с подконтрольной ему ЗАО «ОФСК» на общую сумму 282 млн рублей. После чего соучастники совершили растрату этих денег.

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по ч. 3, 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»), ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ («Пособничество в присвоении или растрате») и ч. 1 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»).

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 03.02.17

Стрельба на автостоянке в Москве: один человек госпитализирован. / Миф о крейсере «Аврора»: 100 лет эволюции. / Детей-безбилетников запретят высаживать из общественного транспорта. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»