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Публикации за 03.02.17

Москвичка оценила убийство своей матери в 300 тысяч рублей

Москвичка оценила убийство своей матери в 300 тысяч рублей

В Москве задержана 38-летняя Вера Мишкаруднова по подозрению в приготовлении к заказному убийству своей матери, смерть которой она оценила в 300 тысяч рублей. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, в ноябре 2016 года женщина, испытывая личные неприязненные отношения к своей 59-летней матери, решила организовать ее убийство. О планах подозреваемой стало известно сотрудникам правоохранительных органов, после чего в отношении Мишкарудновой были организованы оперативные мероприятия.

«Подозреваемая во время неоднократных встреч с «киллером», в роли которого выступал сотрудник полиции, передала ему долговую расписку перед ним в сумме 300 тыс рублей, ключи от квартиры, фотографию матери и информацию о ее распорядке дня. 2 февраля 2017 года Мишкаруднова, получив информацию о смерти матери, прибыла в ее квартиру, где была задержана сотрудниками полиции», – говорится в сообщении СКР.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.30, ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству по найму).

В настоящее время решается вопрос об избрании женщине меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении ей обвинения.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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