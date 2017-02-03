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Публикации за 03.02.17

Пропавшая в Москве девушка найдена мертвой

Пропавшая в Москве девушка найдена мертвой

Сотрудники Росгвардии обнаружили в Красногорском лесопарке тело пропавшей почти полторы недели назад Натальи Мамелад, которая без объяснения причин ушла из дома 24 января и не вернулась. Как говорится в официальном сообщении ведомства, ее труп был обнаружен около 14 часов.

К поиску девушки привлекалось 250 военнослужащих Центрального округа войск национальной гвардии России, в то числе кинологи. Место обнаружения было оцеплено, вызвана следственно-оперативная группа.

Как сообщила ранее пресс-служба столичного главка СКР, после пропажи девушки было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.105 («Убийство»). К её поискам было привлечено в общей сложности более 700 человек.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 03.02.17

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