Изнасилования не было: пациентка подольской больницы опровергла версию следствия

Публикации за 03.02.17

Сегодня стали известны новые неожиданные подробности уголовного дела об изнасиловании пациентки врачом-реаниматологом в больнице подмосковного Подольска. Пострадавшая женщина заявила, что сексуального насилия над ней не было, но имел место конфликт.

Такие данные озвучил сегодня начальник управления координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций №1 министерства здравоохранения Московской области Руслан Кошелев.

«Пациентка заявила, что ее врач не насиловал, и она не хотела бы уголовного преследования… Сейчас идет проверка министерства здравоохранения и параллельно следственные мероприятия следственного комитета городского округа Подольск. По факту проверки Минздрава доктор будет отстранен от работы в ближайшее время», – сказал представитель подмосковного минздрава, передает РИА «Новости».

Он также добавил, что была конфликтная ситуация между врачом и пациенткой.

«Однозначно, доктору не место в наших рядах. Но трудовой кодекс требует от нас определенных процессуальных мероприятий проверочных, чтобы его уволить в рамках правового поля», – отметил Кошелев.

Напомним, в конце января СКР сообщил о возбуждении уголовного дела против врача анестезиолога-реаниматолога «Подольской городская больницы № 2» по ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). По версии следствия, в ночь с 4 на 5 января обвиняемый, находясь на суточном дежурстве в реанимационном отделении больницы в состоянии алкогольного опьянения, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 43-летней пациентки, которая в силу своего физического состояния была беспомощна и не могла оказать ему сопротивление. При этом по ходатайству следственных органов в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 03.02.17

Глава Россельхознадзора ответил на претензии Лукашенко: лишние эмоции здесь не нужны. / Гепрокуратура проверит факты «сливов» из «Службы-112» персональных данных граждан. / Очередной скандал с федеральным чиновником в Екатеринбурге: журналистов не пустили на брифинг с Виталием Мутко (ВИДЕО). Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»