Суд оставил на свободе сотрудника ЧОП, который выпустил собак, загрызших старушку

Публикации за 03.02.17

Басманный суд Москвы оставил на свободе сотрудника ООО ЧОП «Альфа-Набат» Александра Самарцева, который выпустил вольера собак, которые затем загрызли насмерть пожилую женщину. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева, переедет РАПСИ.

Самарцеву инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Как уточнила представитель суда, обвиняемый полностью признает вину.

Как сообщал «Новый День», ЧП произошло накануне на территории одного из государственных учреждений в центре Москвы, где было найдено тело женщины 1937 года рождения с многочисленными рваными ранами, характерными при нападении собак.

«Установлено, что сотрудники охранной организации использовали четырёх собак для охраны территории», – уточняется в сообщении. По версии следствия, Самарцев не убедился в отсутствии посторонних лиц на территории предприятия и выпустил собак из вольера.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 03.02.17

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