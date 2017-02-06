Место Максима Решетникова в мэрии Москвы займет его первый заместитель

Публикации за 06.02.17

Исполняющим обязанности руководителя департамента экономической политики и развития Москвы стал Роман Беззубик, который ранее занимал пост первого заместителя Максима Решетникова, назначенного сегодня врио губернатора Пермского края. Об этом сообщила пресс-служба департамента, передает РБК.

Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Виктора Басаргина и назначил исполнять его обязанности главу столичного департамента Максима Решетникова.

Роман Беззубик родился 7 сентября 1967 года. В 1989 году окончил Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного совета РСФСР, а в 2012 году – Гуманитарно-социальный институт по специальности «государственное и муниципальное управление».

В апреле 2010 года он стал первым заместителем руководителя департамента экономической политики и развития Москвы. В 2015 году был председателем региональной энергетической комиссии Москвы.

Москва, Анастасия Смирнова

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