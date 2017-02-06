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Публикации за 06.02.17

В Москве задержан подозреваемый в убийстве владельца частной клиники

В Москве задержан подозреваемый в убийстве владельца частной клиники

В Москве по подозрению в жестоком избиении мужчины, который впоследствии скончался, задержан Юрий Бородкин 1982 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, преступление было совершено вечером 5 февраля во дворе жилого дома на Малой Филевской улице. Местные жители обнаружили 58-летнего мужчину с множественными телесными повреждениями в области головы. По пути следования в городскую больницу от полученных травм мужчина скончался в карете скорой помощи.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть).

В ближайшее время задержанному будет избрана мера пресечения.

По данным , погибший мужчина – владелец частной медицинской клиники Андрей Истомин. В его избиении участвовали двое человек, вооруженных битами. По данным издания, в нападении могла также участвовать бывшая сожительница бизнесмена. Сообщается, что она наблюдала за происходящим издалека и следила, чтобы свидетели не увидели нападение.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 06.02.17

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