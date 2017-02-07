В Москве мужчина с ножом напал на школьника

Публикации за 07.02.17

В Москве неизвестный мужчина 25-30 лет с ножом напал на 16-летнего школьника в парке около станции метро «Щукинская». По данным источников в правоохранительных органах, подросток получил незначительное ранение и смог убежать от преступника, передает Life.ru.

Прибывшие по вызову врачи осмотрели мальчика и обнаружили у него порез руки. Они оказали юноше медицинскую помощь, но от госпитализации школьник отказался.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и ведут поиски подозреваемого. По словам пострадавшего, на вид нападавшему 25-30 лет. Также известно, что рост у преступника – 175-180 см, а одет мужчина был в чёрную куртку с капюшоном и шарфом на лице.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 07.02.17

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