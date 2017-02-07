Московские власти уличены в двукратном завышении тарифов на эвакуацию машин

Публикации за 07.02.17

Московские тарифы на эвакуацию автомобилей могут быть пересмотрены уже в ближайшее время в сторону их существенного понижения. После проверки Федеральной антимонопольной службы выяснилось, что расчет тарифов выполнен с нарушениями, а сами расценки – сильно завышены. Поскольку ФАС не в силах повлиять на мэрию, теперь этим вопросом может заняться Следственный комитет, пишет «Коммерсантъ».

Как напоминает издание, с 1 сентября 2016 года регионы обязаны были пересчитать эти расценки в соответствии с единой методикой антимонопольной службы – таково требование КоАП. Правозащитники ожидали, что после перерасчета тарифы изменятся прежде всего в Москве, где стоимость эвакуации привязана к мощности машины, достигая 7 тысяч рублей, что неоднократно вызывало вопросы у общественности и юристов. Проведя вычисления, в мэрии Москвы заявили, что в реальности тарифы должны быть выше, но во избежание «социальной напряженности» менять их не стали.

Новые серьезные вопросы к формированию тарифов появились после проверки ФАС по запросу первого заместителя председателя комитета Госдумы по госстроительству Вячеслава Лысакова. Ведомство после анализа тарифов, утвержденных департаментом экономической политики и развития Москвы, выяснило, что в расчет принималась среднемесячная зарплата работника ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) в размере 67 тысяч рублей. При этом ФАС ссылается на данные Мосгорстата: средняя зарплата по транспортной отрасли в Москве – 59,7 тысяч рублей. Еще один показатель, влияющий на формирование тарифа,– штатная численность сотрудников АМПП, занятых в процессе эвакуации.

Вместе с тем московский департамент экономической политики использовал показатель 1242 человека. ФАС же указывает, что по «среднесписочной численности» (не учитываются находящиеся в отпуске, совместители и т. д.) перемещением занимаются 1120 сотрудников АМПП.

Еще один спорный показатель – количество занятых водителей. С учетом круглосуточной работы эвакуаторов необходимо, следует из данных департамента экономической политики, в среднем 4,4 водителя на один погрузчик. Общее же число водителей составляет 755 человек. В ФАС России, в свою очередь, изучили путевые листы АМПП, придя к выводу, что по ночам на улицах работает 1/8 парка эвакуаторов. Таким образом, в действительности водителей нужно меньше.

Как следует из заключения ФАС, глава ведомства Игорь Артемьев считает, что часть заявленных городской администрацией расходов «могут быть исключены» из тарифов. При этом, подчеркивают в ФАС, антимонопольная служба не обладает полномочиями, чтобы обязать мэрию изменить цены.

Лысаков уже попросил главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина провести доследственную проверку «фактов, изложенных ФАС» и указывает, что ранее он просил Генпрокуратуру «принудить правительство Москвы» изменить тарифы. «По моим оценкам, цены на перемещение машин в Москве должны быть минимум вдвое ниже»,– заявил газете парламентарий.

Так или иначе, сейчас в департаменте экономической политики Москвы утверждают, что тарифы были рассчитаны на основании «данных 2015 года с учетом применения индексов утвержденного прогноза социально-экономического развития России». Кроме того, учитывались «фактические значения расходов АМПП за отчетный период 2015 года, а также плановые показатели объемов работы на 2016 год». Что касается режима работы сотрудников и эвакуаторов, то использовались данные департамента транспорта города Москвы, курирующего АМПП.

Примечательно, что на момент проверки ФАС полномочия по формированию тарифов на эвакуацию были переданы департаменту транспорта: соответствующее постановление подписал 19 декабря 2016 года мэр Сергей Собянин. В департаменте транспорта «Ъ» заявили, что «используют тариф, установленный департаментом экономической политики Москвы».

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 07.02.17

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