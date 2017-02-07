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Публикации за 07.02.17

Собянин назначил нового главу департамента экономической политики

Собянин назначил нового главу департамента экономической политики

Новым руководителем департамента экономической политики Москвы назначен Владимир Ефимов, ранее возглавлявший столичный департамент городского имущества. Такое решение было принято сегодня в ходе заседания президиума правительства Москвы.

Департамент городского имущества вместо Ефимова возглавит его заместитель Максим Гаман.

Кадровые перестановки связаны с назначением теперь уже экс-главы столичного департамента экономической политики Максима Решетникова исполняющим обязанности губернатора Пермского края.

В понедельник пермский губернатор Виктор Басаргин заявил, что принял решение не идти на новый губернаторский срок. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о его досрочной отставке и на его место Решетникова.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 07.02.17

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