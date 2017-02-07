Собянин назначил нового главу департамента экономической политики

Публикации за 07.02.17

Новым руководителем департамента экономической политики Москвы назначен Владимир Ефимов, ранее возглавлявший столичный департамент городского имущества. Такое решение было принято сегодня в ходе заседания президиума правительства Москвы.

Департамент городского имущества вместо Ефимова возглавит его заместитель Максим Гаман.

Кадровые перестановки связаны с назначением теперь уже экс-главы столичного департамента экономической политики Максима Решетникова исполняющим обязанности губернатора Пермского края.

В понедельник пермский губернатор Виктор Басаргин заявил, что принял решение не идти на новый губернаторский срок. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о его досрочной отставке и на его место Решетникова.

Москва, Анастасия Смирнова

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