Шувалов: РЖД пока не продается

Публикации за 07.02.17

Стали известны некоторых детали правительственного плана приватизации на ближайшие три года. Как сообщил первый вице-премьер Игорь Шувалов, в списке на распродажу госсобственности нет РЖД.

«Сразу скажу, что мы не собираемся приватизировать РЖД. Буквально на днях в правительстве утверждена программа приватизации, и РЖД в этот список не входит», – сообщил он интервью «Известиям».

Шувалов отметил, что в прошлом при обсуждении приватизации РЖД речь шла о совсем небольшом пакете, который можно было бы разместить в пользу негосударственных пенсионных фондов. «Но сейчас и этого нет в повестке», – подчеркнул он.

Ранее источники в правительстве сообщали, что РЖД, как и госпакеты акций ВТБ, «АЛРОСА», «Совкомфлота» и «Почты России», есть в плане приватизации на ближайшие три года. Утвержденный правительством список запланированных к продаже госпредприятий пока не обнародован.

Москва, Анастасия Смирнова

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