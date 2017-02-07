В Москве задержаны коммунальщики за упавший снег на коляску с грудным ребенком

Публикации за 07.02.17

В Москве по подозрению в причастности к ЧП с падением снега на коляску с младенцем задержаны трое сотрудников ГБУ «Жилищник Ярославского района». Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным следствия, ЧП произошло 4 февраля во время чистки кровли одного из жилых домов на Палехской улице, где на коляску с двухмесячным мальчиком упал снег. Ребёнок был доставлен в медицинское учреждение, где проходит обследование и получает необходимую медицинскую помощь.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Как уточнили в СКР, в рамках расследования уголовного дела проведен обыск в ГБУ «Жилищник Ярославского района», в ходе которого изъяты документы, связанные с проведением работ, охраной труда и обучением персонала.

Следователи установили, что работа была организована без должного контроля, выполнялась без ограждения опасного участка. Кроме того, сотрудники действовали в нарушение общих требований и не убедились в безопасности своих действий.

По подозрению в совершении преступления задержаны кровельщик Закиржон Каримов, а также уборщики мусоропровода, по совместительству осуществляющие работы на крыше, Жанпулат Халилов и Обид Намозов.

В ведомстве также отметили, что следствие проверит на причастность к случившемуся мастера участка, которая при даче показаний почувствовала себя плохо и была госпитализирована.

Следователи намерены ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в отношении фигурантов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.02.17

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