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Публикации за 08.02.17

Виновник страшного ДТП в новой Москве, где погибли 8 человек, заключен под стражу

Виновник страшного ДТП в новой Москве, где погибли 8 человек, заключен под стражу

Тверской районный суд Москвы отправил под стражу до 1 апреля водителя «Тойоты», ставшего виновником крупного смертельного ДТП, в результате которого погибли восемь человек и еще четверо получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

Как сообщал «Новый День», смертельная авария произошла на территории новой Москвы 1 февраля около 15:20. По уточненным данным, на повороте с Варшавского шоссе в сторону деревни Коротыгино водитель автомашины «Тойота» выехал на полосу встречного движения и врезался в «УАЗ».

В результате ДТП погибли 8 человек: пятеро пассажиров «Тойоты», водитель и двое пассажиров «УАЗа». Еще четверо с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в медицинские учреждения.

По данному факты было возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

Москва, Мария Вяткина

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