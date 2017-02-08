В Балашихе 15-летний школьник получил тяжелейшие травмы после ссоры с «товарищами»

Публикации за 08.02.17

В подмосковной Балашихе 15-летний школьник подвергся сильному избиению, после чего был госпитализирован с множественными тяжелыми травмами. Как сообщила пресс-служба регионального главка СКР, по данному факту возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью (п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ).

В ведромстве уточнили, что ЧП произошло 13 января. Бригада «скорой помощи» госпитализировала 15-летнего мальчика в Центральную районную больницу из одного из домов Балашихи с тупой травмой живота. В совершении преступления подозреваются двое учащихся 8 и 10 классов.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как уточняет Life, девятиклассник пострадал в драке из-за ссоры с товарищами. Он был доставлен в больницу с травмой живота, разрывом селезенки, внутрибрюшным кровотечением и переломом ребер.

Москва, Мария Вяткина

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