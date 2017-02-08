Минфин разгоняет цены: водка и коньяк подорожают больше официальной инфляции / Но участники алкогольного рынка всё равно недовольны

Публикации за 08.02.17

Министерство финансов РФ планирует поднять минимальную цену на водку с 190 до 205 рублей за пол-литровую бутылку, и на коньяк – с 322 до 371 рублей. Когда произойдет повышение, пока не сообщается. Но участники рынка остались не довольны: по их мнению, продавать спиртное даже по новой цене будет нерентабельно, пишет газета «Коммерсантъ».

Нынешняя минимальная розничная цена (МРЦ) на водку составляет 190 рублей за пол-литровую бутылку (действует с 13 июня 2016 года). Первоначально Минфин планировал поднять стоимость до 2019 рублей с июня 2017 года, однако теперь принято решение о более плавном подорожании – до 205 рублей. Министерство объяснило повышение ростом тарифов на электроэнергию, ростом производственных затрат (аренда, зарплаты персонала, стоимость рекламных акций, налоги на землю, имущество и др.).

В пояснительной записке к последней версии проекта приказа Минфин говорится, что себестоимость производства составляет 34,8 рубля, прибыль завода (20%) – 6,96 рубля, акциз (с 1 января – 523 рублей за 1 литр безводного спирта) – 104,6 руб. Вместе с НДС получается 173 рубля – это минимальная цена, по которой бутылка 0,5 л уходит с завода. К ней добавляется 3% оптовой надбавки – 5,3 рубля. Таким образом, от оптовика водка уходит по минимальной стоимости 178 рублей. Розничную надбавку министерство определило в 15% – 26,8 рублей.

Между тем, как отмечает издание, участники рынка с такими расчетами не согласны. «Как правило, наценка, которую делает розница, составляет 40-60%», – обратил внимание основной акционер «Синергии» Александр Мечетин. По его мнению, более справедливой была бы МРЦ в 220-230 рублей.

Председатель правления Союза производителей алкогольной продукции Дмитрий Добров и представитель Алкогольной сибирской группы (АСГ) считают, что оптимальная МРЦ должна быть еще выше – 230-240 рублей. «Реалии рынка таковы, что крупным федеральным игрокам продавать водку по цене 205 рублей нерентабельно»,– заявили в пресс-службе АСГ.

Как отметил директор ЦИФРРА Вадим Дробиз, МРЦ была создана государством как инструмент по борьбе с нелегальным алкогольным рынком. Теперь же, когда с лета прошлого года для розницы стала обязательной продажа алкоголя через ЕГАИС, функция МРЦ отошла на второй план. «Получается, что теперь в выигрыше потребитель, который покупает в рознице легальную продукцию, государство, получающее с нее акцизы, но в проигрыше бизнес, так как при МРЦ в 205 рублей не может быть нормальной конкуренции на рынке», – рассуждает эксперт.

Вчера также Минфин опубликовал проект новых минимальных цен на коньяк, которые не менялись с марта 2014 года. Министерство предлагает поднять МРЦ на него с 322 до 371 рублей, цену от оптовиков – с 262 до 323 рублей, от производителей – с 250 до 314 рублей. Между тем в августе прошлого года Союз производителей коньяка в письме вице-премьеру Александру Хлопонину просил поднять МРЦ на их продукцию до 400 рублей.

Москва, Анастасия Смирнова

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