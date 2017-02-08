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Публикации за 08.02.17

В Москве задержаны наркоторговцы, которые пытались отправить зелье через «Почту России»

В Москве задержаны наркоторговцы, которые пытались отправить зелье через «Почту России»

В Москве сотрудники ФГУП «Почта России» поспособствовали задержанию наркоторговцев, пересылавших зелье в посылках. Как сообщила пресс-служба компании, была пресечена попытка отправить крупную партию сильнодействующих психотропных веществ из столицы в регионы.

Преступление было раскрыто в одном из круглосуточных отделений «Почты России», куда ночью пришла группа молодых людей. Они обратили на себя внимание тем, что заметно нервничали и пытались оформить доставку большого количества почтовых отправлений в разные регионы страны, передает РИАМО.

Приняв от них отправления, сотрудники «Почты России» сообщили о подозрительных клиентах в правоохранительные органы. В результате выяснилось, что в десяти изъятых пакетах находилось около 2 килограммов запрещенных к свободному обороту сильнодействующих препаратов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 234 УК РФ («Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта»). В настоящий момент подозреваемые задержаны.

Москва, Мария Вяткина

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