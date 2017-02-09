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Публикации за 09.02.17

Крупное ДТП в Подмосковье: три человека погибли

Крупное ДТП в Подмосковье: три человека погибли

Сегодня утром в Подмосковье произошло крупное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека после столкновения четырех автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД.

По предварительным данным, около 7:55 мск на 105-м километре Минского шоссе автомобиль Mitsubishi выехал на встречную полосу и по касательной столкнулся с Toyota Land Cruiser и Volkswagen Transporter, после чего врезался в лобовую с Audi А4. В результате ДТП погиб водитель Mitsubishi, а также водитель Audi и пассажир, передает РИА «Новости».

В настоящее время автоинспекция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Москва, Светлана Антонова

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