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Публикации за 09.02.17

Хорошая новость: Сбербанк пока не продадут

Хорошая новость: Сбербанк пока не продадут

Российский Центробанк считает нецелесообразным сокращать свою долю в Сбербанке в ближайшей перспективе. Об этом сообщила сегодня глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. По ее словам, регулятор будет рассматривать этот вопрос позже.

«Вопрос о приватизации ВТБ – это вопрос к правительству, потому что он в собственности правительства. Что касается Сбербанка, я не изменила позицию – считаю, что в настоящий момент нецелесообразно продавать пакет, который находится в собственности Центрального банка. К этому вопросу можно будет вернуться гораздо позже» – сказала Набиуллина, слова которой цитирует РИА «Новости».

По словам Набиуллиной, , в принципе приватизация – это «хорошо», но это не является самоцелью. «Приватизация делается для чего-то – для того, чтобы повысить качество управления в компании, привлечь новых инвесторов, для того, чтобы пополнить доходы бюджета», – отметила глава ЦБ.

В любом случае, по ее словам, при подходе к приватизации надо учитывать, в какой момент продавать тот или иной актив. «Все-таки продавать его в нижней точке рынка – не самая благоприятная ситуация. Тем более ситуация с бюджетом – мы видим, что она улучшается», – сказала Набиуллина.

В плане приватизации на 2017-2019 год говорится о намерении продать 35,9% акций во втором крупнейшем госбанке – ВТБ, то есть о сокращении доли государства до 25% плюс одна акция. В документе также говорится, что сокращение доли в ВТБ ниже 50% плюс одна акция будет координироваться с сокращением участия Центробанка в Сбербанке.

В настоящий момент контрольный пакет акций Сбербанка находится в ведении ЦБ РФ, ему принадлежит 52,32% обыкновенных акций банка (доля в уставном капитале – 50% плюс одна акция).

Стоит отметить, что, согласно нынешнему законодательству РФ, Банк России не является государственной структурой.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 09.02.17

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