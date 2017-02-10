В Люберцах на 75-летнюю женщину упал фонарный столб

В подмосковных Люберцах на 75-летнюю женщину упал фонарный столб. Как сообщила пресс-служба регионального главка СКР, по данному факту организована доследственная проверка.
По данным ведомства, ЧП произошло накануне днем на Октябрьском проспекте. В результате падения столба пострадавшая с травмами и ушибами была госпитализирована в больницу.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Москва, Мария Вяткина
Москва. Другие новости 10.02.17
Единороссы похоронили «Урал промышленный – Урал Полярный». Миллиарды потрачены, а мегапроект закрыт. / Ректор университета профсоюзов: «Настоящие враги православия – его «друзья». «С какого перепугу ректоры влезли в скандал вокруг Исаакиевского собора?». / Кто подслушивает Трампа?. Вашингтон начал расследование. Читать дальше
© 2017, РИА «Новый День»