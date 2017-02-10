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Публикации за 10.02.17

В Люберцах на 75-летнюю женщину упал фонарный столб

В Люберцах на 75-летнюю женщину упал фонарный столб

В подмосковных Люберцах на 75-летнюю женщину упал фонарный столб. Как сообщила пресс-служба регионального главка СКР, по данному факту организована доследственная проверка.

По данным ведомства, ЧП произошло накануне днем на Октябрьском проспекте. В результате падения столба пострадавшая с травмами и ушибами была госпитализирована в больницу.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 10.02.17

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