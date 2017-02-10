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Публикации за 10.02.17

В Москве топ-менеджер банка заподозрен в хищении 540 млн рублей клиента

В Москве топ-менеджер банка заподозрен в хищении 540 млн рублей клиента

В Москве председатель правления банка «Экономический Союз» обвиняется в мошенничестве на 540 млн рублей. По информации источника в правоохранительных органах, по данному факту возбуждено уголовное дело, передает агентство .

По данным издания, топ-менеджер отделения банка на улице Алабяна предложил одному из клиентов заключить договор соинвестирования по строительству гаражного комплекса на Алтуфьевском шоссе.

Клиент подписал договор и перечислил на счет фирмы более 540 млн рублей, однако подозреваемый перевел денежные средства на свой счет и не исполнил обязательства по договору.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Подозреваемый задержан, и в настоящий момент находится под подпиской о невыезде.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 10.02.17

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