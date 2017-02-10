ЧП в Подмосковье: во Фрязине произошло массовое отравление детей

Публикации за 10.02.17

Подмосковный главк Следственного комитета организовал доследственную проверку сообщений СМИ о массовом отравлении детей в санатории в городе Фрязино. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В СКР отметили, что сегодня в средствах массовой информации были опубликованы сведения о том, что в одном из санаториев в городе Фрязино Щелковского района Московской области отравилось 13 детей, у которых медики диагностировали острый гастрит.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки, как предполагается, будет принято процессуальное решение.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.02.17

Полутеневое затмение Луны: в ночь на 11 февраля ожидается редкое небесное явление. / Кризис в Приднестровье: глава непризнанной республики просит аудита из России. / СМИ нашли виновника авиаудара ВКС по турецким войскам в Сирии. Анкара положительно оценила позицию Москвы. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»