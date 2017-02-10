Украина «перезагрузит» отношения России и Белоруссии / Политолог Денис Денисов о противоречиях Москвы и Минска

Публикации за 10.02.17

России и Белоруссии в ближайшее время необходимо запустить «перезагрузку» в отношениях, чтобы сгладить имеющиеся противоречия. Такое мнение в интервью корреспонденту РИА «Новый День» высказал российский политолог Денис Денисов. С его точки зрения, украинский опыт – пример того, что произойдет, если оставить нынешнюю ситуацию на самотек.

«В первую очередь следует сказать, что и одной, и другой стороне сейчас надо приложить максимальное количество усилий, чтобы братские конструктивные отношения не переросли в отношения обычных государств, суверенных держав на обыденном уровне. Если нужно – осуществить перезагрузку этих отношений, встретиться лидерам государств, чтобы снять ключевые вопросы, по которым идут линии напряженности. Необходимо сейчас работать на конструктив», – подчеркнул Денисов.

Эксперт считает, что президент РФ Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко должны собраться за круглым столом и обсудить эти проблемы, найти компромисс.

«Довести ситуацию до цейтнота, когда ни один, ни другой лидер не сможет пойти на уступки, никому не удастся», – полагает Денисов. По его словам, насколько оперативно и продуктивно будут решаться возникшие проблемы, зависит от «политической воли» президентов РФ и Белоруссии.

«Но самое главное – есть понимание того, что только вместе возможно будущее, развитие двух государств. В этом отношении, я думаю, пройдет совсем немного времени и мы увидим нормальный конструктивный диалог, в рамках которого и будут разрешаться вопросы», – продолжил Денисов. С его точки зрения, противоречия, к примеру, вопросы, связанные с миграционной политикой или введения Минском безвизового режима для третьих стран, не могут стать причиной коренного разлада в Союзном государстве.

«Это немыслимо, потому что, если допустить, что это (конфликт) возможно, это нивелирует политику этих государств по своей сути. В геополитических условиях современного мира подобные союзы – это максимально эффективные и удобные объединения, за которые должны держаться все стороны, которые в него входят», – уверен политолог.

«Совершенно очевидно, что союз Белоруссии и России – в первую очередь символическое объединение, которое показывает, что существует ядро славяно-православной цивилизации, которое держится вместе, которое готово отстаивать помимо своих интересов на государственном уровне, интересы своих народов. Как мы знаем, русский и белорусский народ не отделимы», – подчеркнул Денисов.

Вместе с тем эксперт обратил внимание, что сейчас существует достаточное количество внутренних факторов, которые негативно сказываются на российско-белорусских отношениях.

«Мы прекрасно знаем, что целый ряд экономических игроков не всегда действует в интересах общего государства, а исходит из своих конъюнктурных соображений. Здесь необходимо выработать оптимальный, жесткий механизм, чтобы они не могли и не влияли бы на двусторонние государственные отношения», – сказал Денисов и добавил, что никакие «экономические игры» не влияют на «взаимоотношения между самими народами».

По его мнению, в последнее время некоторые «недобросовестные политики и недобросовестные представители СМИ» в погоне за сенсацией и рейтингом так же во многом способствуют разладу между Москвой и Минском.

«Они пытаются разжечь конфликт между Россией и Белоруссией – это фактически преступление против народов. Но я большие надежды возлагаю на руководителей двух государств, которые не раз проявляли мудрость в подобных вопросах», – сказал Денисов.

«Имея опыт, связанный с событиями на Украине, руководители и Белоруссии и Российской Федерации в первую очередь заинтересованы в том, чтобы не допустить подобного повторения. Но если об этом не заботиться, если их (конфликты) отбрасывать на потом и не следить за ними, может получиться сценарий, подобный украинскому», – считает политолог.

Денисов также обратил внимание, что украинский опыт может позитивно сказаться на решении возникших проблем, так как события в Киеве – иллюстрация того, что может ожидать Россию и Белоруссию в будущем.

В то же время Денисов выразил уверенность в том, что перспективы Союзного государства «самые оптимистичные».

«Исходя из того, что Союзное государство по своей сути и те механизмы, которые существуют в его рамках, способствуют улучшению жизни граждан Белоруссии и России – этого более чем достаточно для того, чтобы это Союзное государство продолжало существовать. Здесь необходимо отделить интересы политики и экономики от интересов обычных граждан», – считает эксперт.

По его словам, само по себе создание Союзного государства было очень важным импульсом для постсоветского пространства относительно того, что на территориях, которые раньше входили в состав СССР, возможны процессы максимально эффективной интеграции, что и показал этот союз. «В этом отношении необходимо сейчас бросить все усилия, чтобы его сохранить, чтобы это эффективно работало», – сказал эксперт.

Как отметил Денисов, несмотря на большое количество потенциально конфликтных зон на территории постсоветского пространства, в отношениях России и бывших республик СССР можно отметить положительную динамику.

«Мы видели, что достаточно гладко прошла смена власти в Узбекистане, хотя многие эксперты оценивали потенциальную конфликтогенность данного государства», – сказал политолог и подчеркнул, что сохранение устойчивости в развитии государств Средней Азии одно из приоритетных направлений в политике РФ.

«Достаточно динамично продолжает развиваться Казахстан. Ситуация в Киргизии нормализована и демонстрирует постепенное развитие, при чем участие в интеграционных процессах на постсоветском пространстве также значительно усиливает данное государство», – отметил Денисов.

«На Кавказе, я думаю, в настоящий момент у Российской Федерации получается достаточно прагматичная политика. Это связано и с Грузией, и с традиционным союзником – Арменией, и во взаимоотношениях, в первую очередь, экономического характера с Азербайджаном», – продолжил политолог.

По его мнению, кризисные моменты, связанные с Грузией, в частности, конфликты в Абхазии и Южной Осетии, нужно оставить в прошлом, так как тех представителей грузинской власти, которые участвовали в этих спорах, «уже давно на территории Грузии нет». «Это должно быть пережито, эта страница должна быть перелистнута. В настоящий момент необходимо включать и Грузию в интеграционные процессы на постсоветском пространстве», – подчеркнул эксперт.

Денисов также напомнил, что в 2016 году произошло усиление позиций пророссийских сил в Молдове. «Появилась надежда, что с этим будет связано урегулирование Приднестровского конфликта. Новый президент Молдовы и новый президент Приднестровья уже проводили совместные встречи. Там мы видим конструктивный диалог. Это может быть хорошим примером для ряда государств, как мирным путем осуществлять налаживание отношений и реинтеграцию»,– считает Денисов.

Ключевой проблемой для России политолог назвал Украину. «При нынешнем политическом режиме, который существует на Украине, говорить о нормализации отношений и конструктивном сотрудничестве, пока не приходится», – констатировал эксперт.

С другой стороны он обратил внимание, что есть целый ряд косвенных признаков того, что в кратчайшие сроки политическая элита на Украине будет меняться.

«Это связано с изменением мировой конъюнктуры – с тем, что происходит политическая пересменка в странах Запада, таких как США, Германия, Франция. Приходят люди, которые гораздо более четко и адекватно воспринимают ситуацию и на Украине, и в Донбассе, и не будут так же поддерживать нынешний политический режим на Украине. Это означает, что дни этого политического режима будут сочтены», – заключил Денисов.

Москва, Мария Вяткина

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