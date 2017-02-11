NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 11.02.17

Массовая драка в Москве: три человека ранены

Массовая драка в Москве: три человека ранены

Сегодня ночью в Москве около станции метро «Рижская» на проспекте Мира произошла массовая драка, в результате которой три человека были госпитализированы. Полиция проводит проверку обстоятельств этого инцидента.

По предварительным данным, в драке участвовали порядка десяти человек. В полиции уточнили, что сообщение о ЧП поступило в 4:30 мск, передает «Интерфакс». Прибывшими на место сотрудниками правоохранительных органов установлено, что в результате переросшего в драку конфликта трое его участников были направлены в медучреждения с различными травмами.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 11.02.17

Европа настроена на сохранение антироссийских санкций. / Ученые выяснили, кто переживет Апокалипсис на Земле. / Украина «перезагрузит» отношения России и Белоруссии. Политолог Денис Денисов о противоречиях Москвы и Минска.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
MediaMetrics
Новости Мира
Flag Counter