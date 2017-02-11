Массовая драка в Москве: три человека ранены

Публикации за 11.02.17

Сегодня ночью в Москве около станции метро «Рижская» на проспекте Мира произошла массовая драка, в результате которой три человека были госпитализированы. Полиция проводит проверку обстоятельств этого инцидента.

По предварительным данным, в драке участвовали порядка десяти человек. В полиции уточнили, что сообщение о ЧП поступило в 4:30 мск, передает «Интерфакс». Прибывшими на место сотрудниками правоохранительных органов установлено, что в результате переросшего в драку конфликта трое его участников были направлены в медучреждения с различными травмами.

Москва, Светлана Антонова

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