Зовите меня просто «Гена»: в Москве арестован очередной педофил

Публикации за 11.02.17

В Москве арестован 49-летний Геннадий Семенов по подозрению в сексуальном насилии над мальчиками. Следственные органы не исключают, что подобных фактов в его биографии гораздо больше, чем пока это установлено.

Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитате, против мужчины возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) и ч. 2 ст. 133 УК РФ (понуждение к совершению иных действий сексуального характера).

По версии ведомства, Семенов в период с 2009 года по 2017 год, находясь в своей квартире на Вешняковской улице, «совершал в отношении двух мальчиков 2001 и мальчика 2003 годов рождения действия сексуального характера, а также понуждал к их совершению».

«Установлено, что подозреваемый знакомился с мальчиками на улице, и в ходе дружеской беседы приглашал к себе домой. Мужчина представлялся детям именем «Гена», просил переходить на «ты» и быстро входил в доверие к малолетним и несовершеннолетним детям. Родители совместно с детьми обратились с заявлением в правоохранительные органы, после чего ГСУ СК России по городу Москве было незамедлительно возбуждено уголовное дело», – говорится в сообщении СКР.

В рамках уголовного дела следователи провели обыски по месту жительства и регистрации фигуранта. Были изъяты диски с видеозаписями порнографического содержания. Назначены психолого-сексолого-психиатрические судебные экспертизы.

Накануне Семенову по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Вместе с тем, как отметили в СКР, сейчас проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы и возможное выявление аналогичных эпизодов преступной деятельности.

Просьба потерпевших обращаться в СУ по ВАО ГСУ СК РФ по городу Москве, расположенное по адресу: г. Москва, Преображенская площадь д. 2.

Москва, Светлана Антонова

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