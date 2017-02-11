NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 11.02.17

В Подмосковье наркоман на машине чуть не задавил сотрудника Росгвардии

В Подмосковье наркоман на машине чуть не задавил сотрудника Росгвардии

В подмосковных Мытищах водитель автомобиля, находившийся, по предварительным данным, в состоянии наркотического опьянения, пытался задавить сотрудника Росгвардии, передает РИА «Новости» со ссылкой на региональный главк Следственного комитета.

Сообщается, что конфликт произошел накануне поздно вечером около дома №23 на Коллективной улице после того как сотрудник Росгвардии попросил водителя автомобиля, в котором находились двое человек, показать документы.

Позже водитель машины был задержан. Как оказалось, он находился в состоянии наркотического опьянения, и к тому же был лишен водительских прав. Сейчас следователи устанавливаются все обстоятельства случившегося, а также местонахождение второго мужчины.

Агентство отмечает, что это не первый подобный случай. В конце января на двух сотрудников Росгвардии, патрулирующих улицы подмосковного поселка Битца, напал злоумышленник с разбитой бутылкой, ранив одного из гвардейцев. Тогда правоохранителям пришлось применить табельное оружие.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 11.02.17

Для Левченко лучшая защита – выдвижение. Участие в президентских выборах может спасти иркутского губернатора от досрочной отставки. / Банк России переиграл Минфин: биржевой курс евро опустился ниже 62 рублей. / Дождались: Медведев дал название пяти Курильским островам.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
MediaMetrics
Новости Мира
Flag Counter