В Подмосковье наркоман на машине чуть не задавил сотрудника Росгвардии

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В подмосковных Мытищах водитель автомобиля, находившийся, по предварительным данным, в состоянии наркотического опьянения, пытался задавить сотрудника Росгвардии, передает РИА «Новости» со ссылкой на региональный главк Следственного комитета.

Сообщается, что конфликт произошел накануне поздно вечером около дома №23 на Коллективной улице после того как сотрудник Росгвардии попросил водителя автомобиля, в котором находились двое человек, показать документы.

Позже водитель машины был задержан. Как оказалось, он находился в состоянии наркотического опьянения, и к тому же был лишен водительских прав. Сейчас следователи устанавливаются все обстоятельства случившегося, а также местонахождение второго мужчины.

Агентство отмечает, что это не первый подобный случай. В конце января на двух сотрудников Росгвардии, патрулирующих улицы подмосковного поселка Битца, напал злоумышленник с разбитой бутылкой, ранив одного из гвардейцев. Тогда правоохранителям пришлось применить табельное оружие.

Москва, Светлана Антонова

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