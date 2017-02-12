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Публикации за 12.02.17

Москвич поджег бездомную женщину

Москвич поджег бездомную женщину

В Москве безработный молодой человек задержан по подозрению в поджоге бездомной женщины, которая была обнаружена на чердаке одного из жилых домов на востоке города.

Женщину возле сгоревшего мусора нашли полицейские. На голове, шее и руках 37-летней пострадавшей были ожоги. Она сообщила, что ее верхнюю одежду поджег мужчина, а затем сбежал с места происшествия, передает со ссылкой на столичный главк полиции.

Полицейским удалось задержать подозреваемого. Им оказался 21-летний молодой человек.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Москва, Анастасия Смирнова

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