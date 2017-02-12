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Публикации за 12.02.17

В подмосковном Подольске после хоккейной тренировки умер 14-летний мальчик

В подмосковном Подольске после хоккейной тренировки умер 14-летний мальчик

В подмосковном Подольске произошло ЧП: после хоккейной тренировки в ледовом дворце «Витязь» погиб 14-летний мальчик. По данному факту организована доследственная проверка.

По данным регионального главка Следственного комитета, ЧП произошло 11 февраля вечером. Мальчику стало плохо после тренировки. «Проведенными реанимационными мероприятиями спасти ребенка не удалось. Известно, что мальчик занимался хоккеем с 5-ти лет, проблем со здоровьем не было», – говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, опрошены тренер мальчика, дети из его команды, родители и сотрудник медицинской помощи, который проводил реанимационные мероприятия.

Для установления причины смерти мальчика назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, Анастасия Смирнова

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