В Москве задержан очередной педофил: напал на девочку в лифте

В Москве задержан 40-летний мужчина, который обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней девочки на северо-западе города. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, сегодня СКР ходатайствует перед судом об избрании в отношении него меры пресечения, связанной с лишением свободы.
По версии ведомства, 8 февраля мужчина в кабине лифта одного из жилого дома без применения насилия совершил в отношении девочки 2005 года рождения действия сексуального характера. Когда двери лифта открылись, потерпевшей удалось убежать.
После случившегося родители девочки обратились с заявлением в правоохранительные органы.
По данному факту было возбуждено уголовное дело п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление причастности обвиняемого к другим аналогичным преступлениям.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 13.02.17
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