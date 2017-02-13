В Москве задержан очередной педофил: напал на девочку в лифте

Публикации за 13.02.17

В Москве задержан 40-летний мужчина, который обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней девочки на северо-западе города. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, сегодня СКР ходатайствует перед судом об избрании в отношении него меры пресечения, связанной с лишением свободы.

По версии ведомства, 8 февраля мужчина в кабине лифта одного из жилого дома без применения насилия совершил в отношении девочки 2005 года рождения действия сексуального характера. Когда двери лифта открылись, потерпевшей удалось убежать.

После случившегося родители девочки обратились с заявлением в правоохранительные органы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление причастности обвиняемого к другим аналогичным преступлениям.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 13.02.17

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