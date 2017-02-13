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Публикации за 13.02.17

Красногорский школьный учитель заподозрен в рекламе порнографии

Красногорский школьный учитель заподозрен в рекламе порнографии

В подмосковном Красногорске организована доследственная проверка информации о том, что учитель одной из местных школ рекламировал порнографические материалы несовершеннолетним. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, в настоящее время, учитель из школы уволен. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия.

Как предполагается, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По данным канала , в развращении школьников подозревается бывший заместитель директора по воспитательной части одной из школ Красногорска. Сообщается, что 50-летний мужчина совершал развратные действия в отношении двух девятиклассников прямо в помещении образовательного учреждения.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 13.02.17

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