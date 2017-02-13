Двое участников рэп-группы «Рыночные отношения» приговорены к реальным срокам заключения / … за попытку сбыть 18 кг гашиша

Публикации за 13.02.17

Красногорский районный суд Подмосковья приговорил двух участников рэп-группы «Рыночные отношения» к 6 и 6,5 годам лишения свободы за попытку продать 18 кг марокканского гашиша.

Сергей Мишко, известный под кличкой Бразилец, получил шесть с половиной лет колонии, а его подельник Никита Савинкин (кличка – Ост) на полгода меньше, передает агентство «Москва».

В ноябре прошлого года суд уже приговорил двух других фигурантов дела – Евгения Румянцева (кличка – Румяный), и Антона Сетенко (кличка – Сыт) к условным срокам наказания. Подозреваемые пошли на сделку со следствием и дали показания против сообщников. После этого обвинения против них были переквалифицированы, а уголовные дела – выделены в отдельное производство. Суд признал мужчин виновными по ч. 2 ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретения, хранения, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств в крупном размере»). Румянцев был осужден на три года и семь месяцев в колонии условно, а Сетенко – на четыре года и четыре месяца условно.

Напомним, о преступлении стало известно 16 февраля 2016 года. Тогда полиция сообщила о задержании четырех человек во время продажи 18 кг марокканского гашиша.

«Рыночные отношения» – московский коллектив, существующий более десяти лет. В его составе рэперы Румяный, Бразилец, Шахматист и другие.

Москва, Мария Вяткина

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