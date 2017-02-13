NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 13.02.17

Двое участников рэп-группы «Рыночные отношения» приговорены к реальным срокам заключения / … за попытку сбыть 18 кг гашиша

Двое участников рэп-группы «Рыночные отношения» приговорены к реальным срокам заключения … за попытку сбыть 18 кг гашиша

Красногорский районный суд Подмосковья приговорил двух участников рэп-группы «Рыночные отношения» к 6 и 6,5 годам лишения свободы за попытку продать 18 кг марокканского гашиша.

Сергей Мишко, известный под кличкой Бразилец, получил шесть с половиной лет колонии, а его подельник Никита Савинкин (кличка – Ост) на полгода меньше, передает агентство .

В ноябре прошлого года суд уже приговорил двух других фигурантов дела – Евгения Румянцева (кличка – Румяный), и Антона Сетенко (кличка – Сыт) к условным срокам наказания. Подозреваемые пошли на сделку со следствием и дали показания против сообщников. После этого обвинения против них были переквалифицированы, а уголовные дела – выделены в отдельное производство. Суд признал мужчин виновными по ч. 2 ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретения, хранения, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств в крупном размере»). Румянцев был осужден на три года и семь месяцев в колонии условно, а Сетенко – на четыре года и четыре месяца условно.

Напомним, о преступлении стало известно 16 февраля 2016 года. Тогда полиция сообщила о задержании четырех человек во время продажи 18 кг марокканского гашиша.

«Рыночные отношения» – московский коллектив, существующий более десяти лет. В его составе рэперы Румяный, Бразилец, Шахматист и другие.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 13.02.17

В Госдуме готов законопроект об ужесточении наказания за доведение детей до самоубийства. / Милонов обвинил предков Вишневского и Резника в пытках и убийствах христиан. Передача Исаакия РПЦ с каждым днем продолжает «сплачивать» общество. / Минсвязи не дали контроль над обработкой персональных данных населения.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
MediaMetrics
Новости Мира
Flag Counter