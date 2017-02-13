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Публикации за 13.02.17

В Подмосковье электричка насмерть сбила девочку в наушниках

В Подмосковье электричка насмерть сбила девочку в наушниках

Сегодня днем около станции «Голицыно» Белорусского направления Московской железной дороги погибла 14-летняя девочка: она попала под проходящую электричку. По данному факту Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ организовало проверку.

По предварительным данным, ЧП произошло сегодня около 15:00 в районе ст. «Голицыно», где 14-летняя местная жительница, возвращаясь домой из школы, переходила железнодорожные пути в неустановленном для этого месте перед приближающимся электропоездом сообщением «Кубинка – Москва».

По данным следствия, девушка слушала музыку через акустические наушники и поэтому могла не услышать подаваемые поездом сигналы. «Несмотря на применение машинистом экстренного торможения, наезда избежать не удалось. От полученных травм девушка погибла на месте происшествия», – говорится в сообщении СКР.

В настоящее время проводятся оперативные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств случившегося. Как предполагается, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 13.02.17

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