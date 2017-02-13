В Москве обнаружен новорожденный: полиция объявила в розыск его родителей

Публикации за 13.02.17

В Москве на уличном подоконнике, расположенном на 1-ом этаже дома №37 на Ленинском проспекте, обнаружен новороженный ребенок. Полиция объявила в розыск его родителей.

Как сообщила пресс-служба столичного главка МВД, о находке в полицию сообщила женщина накануне поздно вечером. Прибывшие к месту происшествия сотрудники полиции вызвали наряд скорой помощи. Младенец был госпитализирован в одну из городских больниц.

На данный момент малыш находится в одном из специализированных учреждений.

Приметы ребенка: азиатской внешности, на вид приблизительно 7-10 дней, был завернут в синюю пеленку типа «конверт».

Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто что-либо знает о ребенке или его родителях, с просьбой сообщить в ОМВД России по району Донской по телефонам: 8-499-123-62-47, 8-499-123-65-48 или в службу «102» (с мобильного «112»).

Москва, Светлана Антонова

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