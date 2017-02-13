В Москве суд заочно арестовал учителя истории элитной школы по подозрению в педофилии

Публикации за 13.02.17

В Москве бывший учитель школы №57 Борис Меерсон, которого обвиняют в развращении несовершеннолетнего, заочно арестован на два месяца. Соответствующее решение было принято еще 26 января в Хамовническом суде 2017 года. Сегодня оно было официально утверждено Московским городским судом, передает РБК.

По версии следствия, с апреля по декабрь 2010 года 50-летний Меерсон вместе с 25-летней Марией Немзер в квартире одного из жилых домов на территории Западного округа неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении мальчика, которому на момент совершения преступления не было еще 16 лет.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 135 УК РФ («Развратные действия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста, по предварительному сговору или организованной группой»).

Напомним, эта история прогремела 29 августа 2016 года после того как журналистка одного из столичных изданий опубликовала разоблачающий пост в «Фейсбуке», в котором сообщила, что учитель истории одной из московских школ больше 16 лет «крутил романы с ученицами» и об этом «знали все».

«Довольно симпатичный мужик, умный, ироничный, обаятельный. Немудрено было влюбиться. Мы были маленькие, а думали, что большие. А потом шли годы – мы становились больше, а его возлюбленные менялись и оставались маленькими», – говорилось в сообщении.

После публикации в прессе информации о том, что Меерсона обвинили в растлении бывшей ученицы, выпустившей из школы в 2008 году, директор школы №57 Сергей Менделевич написал заявление об увольнении.

По данным СМИ, Меерсон в настоящий момент находится не в России.

Примечательно, что школа №57 – одно из ведущих образовательных учреждений Москвы с углубленным изучением математики, в последние годы постоянно входит в 20-ку лучших школ города, а по итогам 2015/16 учебного года заняла четвертое место в рейтинге лучших.

Москва, Мария Вяткина

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