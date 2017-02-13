NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 13.02.17

ДТП в Москве: грузовик врезался в трамвай и маршрутку

ДТП в Москве: грузовик врезался в трамвай и маршрутку

В центре Москвы произошла крупная авария: столкнулись сразу три транспортных средства: трамвай, маршрутный микроавтобус и грузовик. Удар был такой силы, что трамвай сошел с рельсов.

По предварительным данным, ЧП произошло на Павелецкой площади. В результате ДТП пострадало два пассажира микроавтобуса, передает РИА «Новости».

Как уточняет «Газета.Ru», водитель грузового автомобиля при повороте не убедился в безопасности маневра и врезался в трамвайный вагон. По данным издания, ушибы получил только один пассажир трамвая.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Движение транспорта в районе ДТП затруднено, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 13.02.17

В Москве суд заочно арестовал учителя истории элитной школы по подозрению в педофилии. / В Москве обнаружен новорожденный: полиция объявила в розыск его родителей. / В Подмосковье электричка насмерть сбила девочку в наушниках.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
MediaMetrics
Новости Мира
Flag Counter