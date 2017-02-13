ДТП в Москве: грузовик врезался в трамвай и маршрутку

Публикации за 13.02.17

В центре Москвы произошла крупная авария: столкнулись сразу три транспортных средства: трамвай, маршрутный микроавтобус и грузовик. Удар был такой силы, что трамвай сошел с рельсов.

По предварительным данным, ЧП произошло на Павелецкой площади. В результате ДТП пострадало два пассажира микроавтобуса, передает РИА «Новости».

Как уточняет «Газета.Ru», водитель грузового автомобиля при повороте не убедился в безопасности маневра и врезался в трамвайный вагон. По данным издания, ушибы получил только один пассажир трамвая.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Движение транспорта в районе ДТП затруднено, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Москва, Мария Вяткина

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