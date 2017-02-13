СКР: Юный хоккеист умер от ОРВИ и отека легких

Публикации за 13.02.17

Стали известны новые подробности гибели в подмосковном Подольске 14-летнего мальчика после хоккейной тренировки. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, предварительной причиной смерти юного спортсмена стали острая респираторная вирусная инфекция и отек легких.

«Каких-либо повреждений, которые могли привести к смерти, на теле мальчика не обнаружено», – отметили в ведомстве и добавили, что по факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Как сообщалось ранее, 11 февраля вечером в ледовом дворце «Витязь» города Подольска после тренировки по хоккею 14-летнему мальчику стало плохо. Проведенными реанимационными мероприятиями спасти ребенка не удалось.

Как отмечают в СКР, мальчик занимался хоккеем с 5-ти лет, проблем со здоровьем не было.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия.

Москва, Светлана Антонова

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