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Публикации за 14.02.17

Нападение на инкассаторов в Москве: один из преступников убит на месте

Нападение на инкассаторов в Москве: один из преступников убит на месте

На северо-востоке Москвы трое мужчин пытались ограбить инкассаторов: в результате перестрелки один из нападавших был убит. Как сообщает пресс-служба столичного главка СКР, по данному факту возбуждено уголовное дело.

По данным ведомства, ЧП произошло сегодня днем недалеко от улицы Римского-Корсакова. Предположительно трое мужчин попытались ограбить инкассаторов, находящихся при исполнении своих обязанностей. В результате перестрелки один из налетчиков был убит, остальным удалось скрыться с места происшествия.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц, из корыстных побуждений в связи с исполнением служебных обязанностей»).

В настоящий момент на месте перестрелки работают следователи и криминалисты Главного следственного управления, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как уточняет РИА «Новости», нападение совершено на инкассаторов ФГУП «Главный центр специальной связи». Это фельдъегерская служба входит в состав Россвязи и занимается доставкой секретных и ценных отправлений, наркотических средств, оружия и опасных грузов, а также наличных денег.

Москва, Мария Вяткина

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