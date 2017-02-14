В Подмосковье «группа смерти» едва не довела до самоубийства двух девочек

Публикации за 14.02.17

В Подмосковье возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства (ст. 110 УК РФ) двух девочек 14 и 15 лет. По данным регионального главка Следственного комитета, школьницы активно общались в социальных сетях, где им давали опасные для жизни задания.

«Установлено, что девочки с 28 января 2017 года со своих аккаунтов в социальных сетях вели переписку с неустановленными лицами, которые путем оказания психологического давления давали им опасные для здоровья задания, конечной целью которых было совершение самоубийства. 1 февраля 2017 года девочки решили свести счеты с жизнью, однако их попытка самоубийства была пресечена сотрудниками полиции», – говорится в сообщении СКР.

О том, что девочки собираются пойти на страшный шаг, стало известно из сообщения, поступившего в органы полиции от общественников из Краснодарского края, которые ведут борьбу с так называемыми «группами смерти».

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к данному преступлению, допрашиваются одноклассники девочек, их учителя и знакомые.

Кроме этого с целью профилактики самоубийств несовершеннолетних следственными органами ГСУ СК России по Московской области инициируется проведение совместных совещаний с администрациями районов, директорами школ и представителями правоохранительных органов, на которых обсуждаются проблемы, связанные с «группами смерти», вырабатываются методы своевременного выявления и пресечения таких случаев. Как отмечают в СКР, благодаря своевременной профилактике и неравнодушию окружающих удалось предотвратить самоубийство 16-летней школьницы в Красноярске. Следственный комитет намерен продолжить эту работу и примет любую помощь от граждан, которым стало что-либо известно о склонении детей и подростков к суицидам в социальных сетях.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.02.17

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