Банковский сектор России увеличил прибыль в 3,5 раза / Кредитование реального сектора экономики сократилось

Публикации за 14.02.17

В январе российский банковский сектор продолжил активно наращивать прибыль. Как сообщил сегодня регулятор, по итогам первого месяца 2017 года кредитные организации получили заработали 114 млрд рублей, тогда как за аналогичный период 2016 года эта сумма составляла лишь 32 млрд рублей.

В ЦБ отметили, что за месяц активы банковского сектора выросли на 0,4% до 80,4 трлн рублей (в основном за счет увеличения межбанковских кредитов, предоставленных нерезидентам, и роста остатков на корреспондентских счетах в кредитных организациях). С устранением влияния валютной переоценки – прирост составил 0,6%.

При этом совокупный объем кредитов экономике в январе сократился на 0,3% до 40,8 трлн рублей. «Такая динамика была обусловлена сокращением как кредитования нефинансовых организаций на 0,3% до 30,1 трлн рублей, так и кредитов физическим лицам – на 0,4% до 10,8 трлн рублей.

В то же время банки нарастили портфель ценных бумаг на 0,1% (11,5 трлн рублей).

Как отметил регулятор, наблюдался менее значительный, чем обычно в январе, отток вкладов населения (-0,6% с устранением влияния валютной переоценки), причем этот отток был в полной мере компенсирован увеличением объема депозитов и средств организаций на счетах (на 3,0% в реальном выражении).

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.02.17

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