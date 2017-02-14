Музыка в наушниках смертельна: еще один подросток погиб под электричкой

Публикации за 14.02.17

Сегодня днем в районе станции «Бекасово» Киевского направления Московской железной дороги погиб 16-летний подросток. Как сообщила пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета, предположительной причиной стала его невнимательность из-за музыки в наушкинках: юноша попал под поезд, когда переходил пути.

От полученных травм подросток скончался на месте происшествия. По данному факту в настоящее время организована доследственная проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств и причин случившегося.

Следственное управление обращает внимание на то, что за последние сутки это уже второй случай гибели несовершеннолетнего на железной дороге вследствие личной неосторожности – а именно перехода путей во время прослушивания музыки через наушники. Накануне таким образом погибла 14-летняя девочка в районе станции «Голицыно» Белорусского направления.

Москва, Анастасия Смирнова

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