В Москве задержан первый подозреваемый в нападении на инкассаторов / …мужчина был накануне ранен в перестрелке

Публикации за 15.02.17

В Москве задержан один из подозреваемых в нападении на инкассаторов. Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) РФ по столице Юлия Иванова, в настоящий момент устанавливается личность и местонахождение третьего налетчика.

По данным ведомства, злоумышленник был задержан в ходе совместной спецоперации сотрудников Главного управления, столичной полиции и бойцов Росгвардии. Мужчина, который, как установлено, получил ранение в ходе перестрелки при нападении на инкассаторов, был доставлен в больницу.

Напомним, ЧП произошло накануне днем недалеко от улицы Римского-Корсакова. Предположительно трое мужчин попытались ограбить инкассаторов, находящихся при исполнении своих обязанностей. В результате перестрелки один из налетчиков был убит, двум другим удалось скрыться с места происшествия.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц, из корыстных побуждений в связи с исполнением служебных обязанностей»).

Следствие рассматривает различные версии совершенного нападения. Одной из приоритетных является разбойное нападение с целью хищения перевозимых в машине денег.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 15.02.17

Опрос: одобрение Сталина достигло в умах россиян исторического максимума. Но Путина любят еще больше. / Обвинения России в нарушении договора РСМД – давление на Трампа. Сенатор Косачев прокомментировал вброс в New York Times. / Звезда Голливуда Харрисон Форд чуть не врезался в пассажирский лайнер на своем самолете. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»