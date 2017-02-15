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Публикации за 15.02.17

В Москве 4-летняя девочка погибла при пожаре: родители оставили ее одну дома

В Москве 4-летняя девочка погибла при пожаре: родители оставили ее одну дома

В Москве при пожаре в квартире погибла четырехлетняя девочка, которую родители оставили дома одну. Как сообщает пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по данному факту возбуждено уголовное дело.

По данным ведомства, тело девочки было обнаружено вечером 14 февраля в квартире жилого дома на Дмитровском шоссе. Установлено, что мать ребёнка, покинула квартиру и оставила малолетнего ребёнка одного без присмотра.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности») и ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Как уточняет , родители оставили ребенка дома, а сами уехали кататься на велосипедах. Через какое-то время соседи почувствовали запах гари и вызвали пожарных. Возгорание было полностью ликвидировано через 15-20 минут, ребенка передали медикам, однако малышка скончалась в машине скорой помощи в результате отравления угарным газом.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 15.02.17

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