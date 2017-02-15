В Москве проходит спецоперация по задержанию второго подозреваемого в нападении на инкассаторов

Публикации за 15.02.17

Правоохранительные органы установили предположительное местонахождение третьего подозреваемого во вчерашнем нападении на инкассаторов в Москве. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, в настоящее время принимаются меры по его задержанию.

Напомним, ЧП произошло накануне днем недалеко от улицы Римского-Корсакова. Предположительно трое мужчин попытались ограбить инкассаторов, находящихся при исполнении своих обязанностей. В результате перестрелки один из налетчиков был убит, двум другим удалось скрыться с места происшествия.

Первый злоумышленник был задержан сегодня в ходе совместной спецоперации сотрудников Главного управления, столичной полиции и бойцов Росгвардии. Сейчас мужчина находится в больнице, так как он был ранен накануне в перестрелке с инкассаторами.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц, из корыстных побуждений в связи с исполнением служебных обязанностей»).

Следствие рассматривает различные версии совершенного нападения. Одной из приоритетных является разбойное нападение с целью хищения перевозимых в машине денег.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 15.02.17

В Москве 4-летняя девочка погибла при пожаре: родители оставили ее одну дома. / Киев отчаянно пытается вернуть к себе внимание Запада. / Глава Карелии все обдумал и взвесил – и ожидаемо подал в отставку. И готов к любому месту работы, которое поручит президент. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»