В Москве 12-летний подросток после драки в школе получил два перелома

Публикации за 15.02.17

Следственный комитет организовал доследственную проверку обстоятельств получения 12-летним школьником двух переломов. Как сообщила пресс-служба столичного главка ведомства, мальчик получил травмы после драки в школе.

По предварительным данным, ЧП произошло днем 10 февраля на территории одной из московских школ на проспекте Вернадского. На перемене в школьной раздевалке 13-летний подросток схватил за руки 12-летнего мальчика и ударил его о вешалку.

Через несколько дней после инцидента родители с ребенком обратились в медицинское учреждение, где ему был поставлен предварительный диагноз «переломы нижней трети обеих лучевых костей». В настоящее время пострадавший находится дома, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Сейчас следствием проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Как предполагается, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, Светлана Антонова

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