В центре Москвы ограблен журналист РИА «Новый День»

Публикации за 16.02.17

Сегодня вечером в центре Москвы журналист РИА «Новый День» Сергей Комаров подвергся ограблению. Неизвестный похитил рюкзак, в котором находились личные документы, телефон, деньги и флешка с материалами журналистского расследования о коррупции в столичном правительстве.

Ограбление произошло в одном из кафе в районе станции метро «Маяковская», в котором журналист встречался с одним из своих коллег. Неизвестный схватил рюкзак и скрылся: преследование преступника собственными силами не увенчалось успехом.

В московскую полицию уже подано заявление. Не исключено, что за журналистом РИА «Новый День» велось наблюдение, а целью преступника были именно документы с материалами расследования. Не исключены и другие версии.

Другие подробности случившегося выясняются.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.02.17

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