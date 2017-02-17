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Публикации за 17.02.17

Денис Денисов: Гуманитарная экспансия ЛДНР на весь Донбасс абсолютно корректна

Денис Денисов: Гуманитарная экспансия ЛДНР на весь Донбасс абсолютно корректна

Заявление глав Донецкой и Луганской народных республик Александра Захарченко и Игоря Плотницкого о проведении гуманитарной программы для всего Донбасса, в частности, на территориях, пока занятых украинскими войсками, абсолютно корректна. Такое мнение в комментарии для РИА «Новый День» высказал известный российский политолог Денис Денисов.

«Это исключительно гуманитарная программа, направленная на помощь самым незащищенным жителям Украины. Она состоит из услуг в сфере образования, здравоохранения, выплат социальных пособий. Данная программа абсолютно конкретна, и предполагает четкое понимание целевой группы, она расписана по категориям и по конкретным видам помощи», – обратил внимание Денисов.

По оценке эксперта, для глав ЛДНР данная инициатива является продолжением политики, направленной на реинтеграцию территорий, временно находящихся под управлением Украины.

Ранее сегодня лидеры Донецкой и Луганской республик выступили с совместным , в котором объявили о начале гуманитарной программы оккупированному Донбассу.

«Мы видим, что наши земляки, дончане и луганчане, проживающие на территории, временно подконтрольной Украине, находятся в сложном положении. Проживая в зоне так называемой «АТО», они страдают от произвола военно-гражданских диктаторских администраций, от бесчинств батальонов национальной гвардии», – говорится в заявлении.

Главы ЛДНР обратили внимание, что «оставшиеся под контролем Украины районы Донбасса поставлены на грань гуманитарной и экологической катастрофы. Растут техногенные риски, останавливаются заводы, комбинаты, продолжает падать уровень жизни людей».

В заявлении также выражается обеспокоенность состоянием объектов инфраструктуры на территории Донецкой и Луганской областей, в том числе коммунальных и промышленных предприятий.

«В связи с этим мы приняли решение реализовать программу гуманитарной помощи и экологической безопасности для наших братьев и сестер, проживающих в подконтрольных Украине районах Донбасса», – заявили руководители народных республик и предложили жителям Мариуполя и Краматорска, Лисичанска и Старобельска, а также всех городов, поселков и сёл, удерживаемых Украиной, объединить усилия ради выживания и мира – для борьбы с теми, кто сидя далеко в Киеве, Брюсселе и Вашингтоне, пытаются нас поссорить, кто богатеет на войне», подчеркивается в заявлении.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 17.02.17

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