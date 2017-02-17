НАТО у границ России: очередной шаг к большой войне?

Публикации за 17.02.17

Размещение четырех батальонов НАТО в странах Балтии и Польше для защиты от «российской угрозы», а также возможное увеличение военных расходов стран-участниц альянса до 2% от ВВП вызывало неоднозначную оценку в России. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на пресс-конференции в Москве часть экспертов выразила уверенность в том, что это лишь проявление антироссийской «истерии», которое не несет никакого вреда, с другой – было высказано мнение о том, что это может стать шагом к опосредованной войне между Россией и США.

Тест на прочность для России

Доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко отметил, что его тревожит «тенденция расслабленности», которая наблюдается в российском обществе и правящей элите в связи с последними действиями НАТО. С его точки зрения, опасная «конфликтная матрица» между Россией и Западом на сегодняшний день очевидна.

«В годы «холодной войны» одна из гарантий мира была в затрудненности наземной войны. Нам было сложно технически воевать друг с другом», – сказал он и отметил, что сейчас технические средства уже позволяют вести реальные боевые действия.

«Размещение батальонов – это инфраструктура. Главное – не сколько солдат они разместят, а то, что они создадут инфраструктуру. Сегодня одна дивизия – завтра могут появиться 3-5 дивизий», – высказал опасение эксперт.

«Я не могу исключать ограниченного военного столкновения по образцу с Грузией. Мы помним, как не без вмешательства американских военно-воздушно-космических систем были сбиты российские самолеты – это была реальная «прощупка» российской авиации», – продолжил Фененко.

Эксперт полагает, что вооруженные конфликты на территории Грузии, Украины и Сирии были лишь репетицией США будущей большой войны.

«В Грузии они выявили для себя три важных аспекта. Первое, готова ли реально Россия применить силу за пределами своих границ – выяснили, что готова. Посмотрели на степень уязвимости нашей авиации – выяснилось, что не очень уязвима. Апробировали ситуации ввода флота в Черное море», – сказал эксперт.

Во время украинской «репетиции», по мнению Фененко, Вашингтон убедился в необходимости существования военных баз рядом с местом предполагаемого конфликта.

«Американцы поняли, что для того, чтобы начать военный конфликт, к примеру, на Украине в 2014 году – у них недостаточно сил. Где развернутые вблизи украинских границ дивизии? Их нет. Нет ни базы снабжения, ни технических складов», – пояснил эксперт.

Заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин со своей стороны отметил, что размещение дивизий НАТО вблизи российских границ – показательный жест, к которому прибегли страны альянса, чтобы упокоить «истерию» Прибалтики и Польши.

«Украинцы и красавцы-прибалты довели себя до истерии. НАТО на это надо как-то реагировать, что-то делать, раз русские такие плохие. Вот они «что-то» и сделали. На дипломатическом языке это означает «отметиться»», – сказал Платошкин.

Эксперт выразил уверенность в том, что Европа и США скоро ощутят все минусы подобного решения.

«Размещение этих четырех батальонов только американцам обойдется в $2,5 млрд. И это только размещение, а их нужно будет поддерживать. Для сравнения: они $500 млн выделили на подготовку сирийской оппозиции, которая убивает наших солдат и офицеров. Ну стоит батальон в Латвии – 1000 человек, даже если это будет 2000 или 3000 – хуже, если эти средства пойдут Украине или Сирии», – считает Платошкин.

«Эстония потратит $13 млн на строительство двух казарм. Я сожалею только об одном, что они не потратят $25 млн», – продолжил он.

Эксперт напомнил, что Прибалтика географически отделена от Европы. «То есть чем больше сил они там разместят, тем больше будет оперативный мешок, который надо будет еще чем-то снабжать», – добавил он.

Европа оказалась в ловушке

Инициатива увеличения военных затрат стан НАТО на 2% от ВВП, с точки зрения Платошкина, обречена остаться лишь желанием, так как Европа очевидно не пойдет на такой шаг.

«Все европейские страны находятся в тяжелом экономическом положении, за исключением Германии. Может быть, они бы и хотели увеличь бюджет, но никто не может. Во многих странах это вызовет внутриполитический протест», – считает Платошкин.

Программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев также согласился, что внутри стран НАТО по данному вопросу возможен раскол.

«Это вопрос внутриполитический. Там есть страны, которые считают, что им конфликт с Россией вообще не нужен. В самой неудобной позиции оказываются лидеры государств. Им приходится и соответствовать требованиям НАТО, и оправдывать ожидания своих избирателей», – сказал эксперт.

В противовес этому мнению Фененко напомнил, что Европейский союз уже не единожды не оправдывал подобных ожиданий.

«Давайте вспомним, как в 2013-2014 годах мы говорили, что никогда европейский избиратель не позволит потерять российский рынок. Позволил! Почему мы считаем, что европейский избиратель будет против военных расходов из-за экономических трудностей. Опыт Второй мировой войны показал, что экономические трудности можно прекрасно развернуть в шовинистскую истерику против конкретного врага. И я не уверен, что не мы будем выбраны на эту роль», – сказал Фененко.

НАТО снова использует Грузию в своих целях

По мнению Платошкина действительно тревожным моментом является то, что страны НАТО решили оказать «помощь» Тбилиси.

«Это связано с тем, что планируется размещение НАТОвских сил в Грузии. Главный смысл – шпионаж за Краснодарским краем, где недавно введены в действие наши новые радары, и за Крымом, где размещены ракеты «земля-воздух». Это напрямую направлено против нас. В этом ничего хорошего нет», – сказал эксперт.

Платошкин однако напомнил, что шпионаж все же не может стать реальной угрозой для такой ядерной страны, как Россия.

«Мы сейчас полагаемся на ядерное оружие. Мы заявили, в отличие от Советского союза, что мы применим его первыми в случае нападения на Российскую федерацию обычными силами. У нас подавляющее число военных расходов идет на модернизацию нашего ракетно-ядерного потенциала. Путин делает это уже 5 лет», – обратил внимание эксперт.

В этой связи он также отметил, что реальной опасностью будет, если НАТО начнет совершенствовать свой ракетно-ядерного потенциал. «Вот если эти средства будут пущены на создание ПРО, которая компенсирует наше ядерное оружие, – это будет плохо», – добавил эксперт.

Москва, Мария Вяткина

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