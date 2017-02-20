Вьетнамские разборки в Москве: молодой человек ударил ножом ребенка

Публикации за 20.02.17

В Москве возбуждено уголовное дело после нападения с ножом молодого мужчины на ребенка. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, ЧП произошло сегодня на территории многофункционального комплекса на Ярославском шоссе.

По версии следствия, нападавший беспричинно нанёс ранее незнакомой малолетней не менее одного удара ножом в область грудной клетки. Девочка была доставлена в больницу, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

«Установлено, что молодой человек и потерпевшая уроженцы Социалистической Республики Вьетнам. В настоящее время подозреваемый 1992 года рождения доставлен в следственные органы», – говорится в сообщении СКР.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего ребенка).

Следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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